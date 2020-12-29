زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب كرواتيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات كرواتيا الثلاثاء على ما ذكر مركز الرصد الأوروبي المتوسطي ما ادى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا في وسط البلاد.

وسجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند الساعة 11,30 بتوقيت غرينتش وشعر به على بعد حوالى خمسين كيلومترا سكان زغرب الذين هرعوا مذعورين إلى الشوارع بحسب مراسل وكالة فرانس برس.