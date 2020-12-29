"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها إلى عُمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد متحدث باسم الاتحاد للطيران، إن الناقلة استأنفت رحلاتها إلى سلطنة عُمان بعد فترة توقف استثنائية لمدة اسبوع.



وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم: "تستمر الاتحاد للطيران في تعليق رحلاتها من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، وفقا للبيان.

وقال المتحدث ان الشركة تخطط لتشغيل رحلات الإجلاء من الرياض، جدة والدمام لغير السعوديين في الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة."