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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها إلى عُمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد متحدث باسم الاتحاد للطيران، إن الناقلة استأنفت رحلاتها إلى سلطنة عُمان بعد فترة توقف استثنائية لمدة اسبوع.
وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم: "تستمر الاتحاد للطيران في تعليق رحلاتها من أبوظبي إلى المملكة العربية السعودية، وفقا للبيان.
وقال المتحدث ان الشركة تخطط لتشغيل رحلات الإجلاء من الرياض، جدة والدمام لغير السعوديين في الأيام القليلة المقبلة، بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة."
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