شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يخطف شهود جرائمه ويضطهد أسر الضحايا والان مع التفاصيل
في غضون ذلك، ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت مساء أمس (الإثنين) بين مليشيا الحوثي وقبائل بني صريم في محافظة عمران على خلفية محاولة اختطاف عريسين من أبناء القبيلة.
وأفادت المصادر بأن المليشيا تواصل استفزاز القبائل وتمنعهم من إقامة أعراس إلا بموافقة مسبقة ودفع مبالغ مالية مقابل التصريح لهم، وأكدت أن أبناء القبائل طردوا «أبو فهد» المعين من الحوثيين مديرا لأمن مديرية بني صريم بعد أن سيطروا على المجمع الحكومي. ولفتت إلى أن المليشيا لجأت إلى تحكيم القبائل والتعهد بإحالة مدير أمنها إلى القضاء لتهدئة الوضع وامتصاص غضب أبناء القبيلة.
من جهة أخرى، أصيبت طفلتان مساء أمس بشظايا قذيفة حوثية استهدفت حي المطار القديم غرب مدينة تعز.
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