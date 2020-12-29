شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلادش تنقل مجموعة من الروهينجا إلى جزيرة نائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت بنجلادش، الثلاثاء، نقل مجموعة ثانية من الروهينجا المسلمين إلى جزيرة منخفضة في خليج البنغال، رغم معارضة جماعات حقوقية عبرت عن قلقها لأن موقع الجزيرة يجعلها عرضة للفيضانات.

وتقول الأمم المتحدة إنها لا تشارك في عملية النقل، لكنها حثت الحكومة على عدم إجبار أي لاجئ على الانتقال إلى جزيرة باسان تشار التي ظهرت في المياه قبل 20 عاماً فحسب.

وقال القائد البحري عبدالله المأمون تشودري «نحن مستعدون لاستقبال الوافدين الجدد»، مضيفاً أن سبع سفن تنقل 1804 من الروهينجا.

ونُقلت المجموعة الأولى التي تضم ما يربو على 1600 من الروهينجا الفارين من ميانمار في وقت سابق من هذا الشهر من مخيمات متهالكة قريبة من حدود ميانمار مع جزيرة باسان تشار.

وشيدت الحكومة حاجزاً ممتداً بطول 12 كيلومتراً لحماية الجزيرة، فضلاً عن مساكن تسع مئة ألف شخص، ونفت وجود مخاطر تهدد الجزيرة.

وقال وزير الخارجية البنغالي أبوالكلام عبدالمؤمن لرويترز «الجزيرة آمنة تماماً».

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