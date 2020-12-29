شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب العاصمة الكرواتية وسلوفينيا تغلق محطة نووية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزال بلغت شدته أكثر من 6 درجات كرواتيا، الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار أبنية في مدينة بيترينيا، في وسط البلاد. وذكرت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» أنها سجلت زلزالاً بقوة 6.1 درجة على سلم ريختر في كرواتيا، الثلاثاء، الساعة 15:20 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وسجل مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات، وشعر به على بعد حوالى خمسين كيلومتراً سكان زغرب الذين هرعوا مذعورين إلى الشوارع. ولم تتحدث المعلومات الأولية عن سقوط ضحايا، أو خسائر في البنى التحتية.

وقال رئيس بلدية بيترينيا، ارينكو دومبوفيتش لمحطة تلفزيونية محلية «نقوم حاليا بانتشال أشخاص من تحت الأنقاض، وما زلنا لا نعرف ما إذا كان هناك قتلى، أو جرحى».

وأضاف «إنه ذعر عام. الجميع يحاولون معرفة مصير أقاربهم».

وظهرت في صور للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرين ألف نسمة، أسقف منهارة، وشوارع مملوءة بالطوب وأنقاض أخرى.

وبسبب الزلزال، أعلنت سلوفينيا إغلاق محطة كرسكو النووية وقائياً. وذكرت وكالة «إس تي ايه» للأنباء، أن الأمر يتعلق «بإجراء طبيعي عند وقوع زلازل قوية».

وصباح الاثنين، ضرب زلزال قوته 5,2 درجة وسط كرواتيا أدى إلى إلحاق أضرار شديدة بعدد من المباني من دون تسجيل إصابات بين السكان في منطقة سيسك. وزار رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش المنطقة المتضررة لإظهار «الدعم للمواطنين»، إلى جانب الرئيس زوران ميلانوفيتش. وأوضح بلينكوفيتش للصحفيين إنه تم نشر فرق الحماية المدنية والجيش لمساعدة السكان المحليين، وإزالة الحطام.

وضرب زلزال بقوة 5,3 درجة على مقياس ريختر العاصمة الكرواتية في مارس/ آذار، وتسبب بأضرار مادية جسيمة.

والبلقان منطقة نشاط زلزالي قوي، وهي تشهد هزات أرضية متكررة.