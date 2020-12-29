شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض عقوبات على مسؤولين ألمان جدد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ.ف.ب وسعت روسيا، الثلاثاء، العقوبات التي تفرضها على مسؤولين ألمان؛ رداً على إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي في حقها على خلفية اتهامات بالقرصنة المعلوماتية استهدفت البرلمان الألماني في 2015. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «رداً على إجراءات مدمرة من الاتحاد الأوروبي؛ قررت موسكو توسيع قائمة المواطنين الألمان الذين يمنعون من دخول الأراضي الروسية» من دون أن تكشف عن أسماء المسؤولين المستهدفين وعددهم.

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