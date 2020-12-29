شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تسجل أعلى معدل وفيات منذ الحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمستردام-رويترز قال مكتب الإحصاءات الوطنية الهولندي، الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلد سجل أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب جائحة «كورونا».

وذكر المكتب أنه حتى الأسبوع الماضي سجلت هولندا نحو 162 ألف وفاة وهو ما يزيد بنحو 13 ألفا على المتوقع في عام عادي. وأضاف: «لم نسجل مثل هذه الزيادة في عدد الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية».

وقال المكتب إن عدد الوفيات خلال الموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19» بين مطلع مارس/آذار ومطلع مايو/أيار زاد على المعدل المعتاد بنحو تسعة آلاف شخص، بينما تم تسجيل أكثر من ستة آلاف وفاة إضافية منذ بدء الموجة الثانية في منتصف سبتمبر/أيلول. وسجلت هولندا 770400 إصابة بفيروس «كورونا» منذ بدء الجائحة. وتوفي ما يربو على 11 ألفاً بالمرض.



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