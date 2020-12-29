شكرا لقرائتكم خبر عن «الصالات» تقر آلية البلاي أوف بنظامها الجديد من مجموعتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطة طموحة لتطوير المسابقات واستضافة تصفيات 2021



متابعة: عصام هجو

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الاثنين اجتماعها الدوري الثالث في مقرها بالشارقة، وترأس الاجتماع عبدالملك محمد جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية، والذي رحب بالحضور وشكرهم على المجهود الكبير المبذول في دعم وتطوير لعبة كرة قدم الصالات بالدولة.

وبعد الاطلاع على المحضر السابق واعتماده، استعرضت اللجنة عقد شركة كام سبورت المتخصصة في نقل المباريات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مراجعتها من الجهات القانونية في مجلس الشارقة الرياضي، وسيتم خلال الأيام المقبلة تحديد موعد لتوقيع العقد مع الشركة الموكلة إليها ضمن العقد المبرم.

كما تمت مراجعة نظام البلاي أوف، وقررت اللجنة أن يكون نظام البلاي أوف لدوري هذا العام على شكل مجموعتين تصعد إليهما ثمانية فرق، ويترأسها متصدر الدوري ووصيفه في المرحلة الأولى على أن تكون لهما الأحقية في لعب كل مباريات المجموعة على ملاعبها، وصعود أول وثاني المجموعتين وهو تعديل جديد على النظام حيث كان سابقاً يصعد الأول فقط للمرحلة المقبلة، وسيتم التعميم خلال الأيام المقبلة عن آلية البلاي أوف على الأندية بشكل رسمي ومفصل.

واستعرض عبدالملك جاني ملف التسويق المعد للبدء في تسويق مسابقات اللعبة على المهتمين والمؤسسات الراغبة في رعاية المسابقات والدخول كشريك في اللعبة واستعراض أهم المميزات المطروحة لها، كما تحدث علي عمر مشرف التسويق عن تشكيل فريق التسويق والعمل خلال الفترة المقبلة على الترويج والتسويق وعرض مسابقات اللعبة على المؤسسات والشركات المرشحة كشريك للجنة.

وفيما يتعلق بالمنتخبات، استعرض خميس الشامسي عن تجمع منتخب الشباب وتطرق لأهم الإيجابيات والملاحظات وعن الأجندة المقبلة للمنتخبات ولأهمية وجود منتخب رديف لرجال الصالات، وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل للمنتخبات الوطنية وإضافة معاونين آخرين لمدرب المنتخبات الوطنية عبدالرؤوف المرزوقي، بالإضافة لمساعده عدنان الهولي ومدرب الحراس تياجو دياز، حيث سيضاف للجهاز كل من المدرب علي النقبي مدرب شباب خورفكان والمدرب محمد حسان مدرب شباب مليحة، والذين ستكون مهامهم إدارة ومساعدة المدرب الوطني في تجهيز منتخب الشباب تحت 20 سنة ومنتخب تحت 23 سنة الذي سيكون رديفاً لمنتخب الرجال والذي يعول عليه في المرحلة المقبلة كمستقبل للعبة في الدولة بالإضافة لمنتخب الرجال.

كما قررت اللجنة طلب استضافة تصفيات آسيا للرجال والمتوقع إقامتها في أكتوبر 2021، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات للحرص على كسب الاستضافة في الدولة.

وعن روزنامة الموسم القادم والاستحقاقات القادمة، تحدث حسن الحمادي مشرف المسابقات على خطة المسابقات في الفترة القادمة ومواعيد إقامتها، وسيتم عقد عدة اجتماعات مع لجنة المنتخبات والأندية للوصول للآلية الأفضل حول مسابقات الموسم المقبل بما يخدم اللعبة ومنتخباتها الوطنية وقاعدة ممارسي اللعبة وزيادة رقعتها، ومن أهم المسابقات المستحدثة كأس النخبة الذي سيكون نسخة مطورة من كأس السوبر والذي سيكون مقرراً بأن يشارك به أربعة فرق هي بطل الدوري العام وكأس رئيس الدولة وكأس الإمارات والاتحاد، كما تمت الموافقة على اعتماد دوري الرديف تحت 23 سنة لمواليد 99 وحتى 2003، وسيتم أيضاً تنفيذ دوري تحت 20 سنة من مواليد 2003 لتجهيز منتخب لأي مشاركات مقبلة في الأعوام المقبلة.

كما وجه عبد الملك جاني بتحديد موعد لقرعة كأس رئيس الدولة في أواخر شهر يناير المقبل حيث من المقرر أن ينطلق كأس رئيس الدولة في مارس 2021.