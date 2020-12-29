شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق العلاقات وتوحيد الرؤى بين مجالس أولياء الأمور بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن جدول أعمال مجالس أولياء الأمور وتنفيذاً لخططها التشغيلية، قام وفد من مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى برئاسة راشد المحيان الكتبي بزيارة مجلس أولياء أمور الطلبة بالشارقة، واستقبله المهندس جاسم المازمي رئيس المجلس.

هدفت الزيارة إلى توثيق العلاقات المستمرة بين المجالس وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات والأفكار التي تصب في مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم.

كما قام أعضاء المجلسين بزراعة شجرة الغاف في حديقة المجلس، تأكيداً على أهمية المحافظة على الحياة البيئية وتأصيلاً للتمسك بكل ما يرمز للتراث وعلى رأسها شجرة الغاف، وضم الوفد كلاً من علي سيف النداس وراشد القابض الطنيجي وسعيد بالليث الطنيجي وضياء أبوشقير، وكان في استقبالهم الدكتور عادل عبدالله والدكتور رائد صبحي وجاسم آل علي وسعيد الظهوري وطارق شكر. وختم المجلس زيارته بتبادل الدروع التذكارية.

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