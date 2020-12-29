شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج أول دفعة من برنامج «جيل أبوظبي الرقمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب أول حفل تخريج افتراضي، لأول دفعة من خريجي برنامج «جيل أبوظبي القادم» الرقمي، الذي أطلقته الأكاديمية بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب ومنصة التعليم الإلكترونية العالمية يوداسيتي، كجزء من مشروع «منصة المهارات الشبابية»، لصقل المهارات التقنية للشباب وتعزيز قدراتهم لقيادة المستقبل، وذلك بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب وعلي بن راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي.

شمل الحفل تخريج 170 شاباً من البرنامج الذي يستهدف الشباب الإماراتيين والمقيمين في أبوظبي ممن تبلغ أعمارهم بين 18 إلى 35 عاماً، وذلك ضمن مبادرة شهادات النانو المهنية التابعة للبرنامج، حيث حصل 63 منهم على شهادات نانو معتمدة في مجال التسويق الرقمي، فيما حاز 107 من المشاركين على شهادات النانو المعتمدة في مجال تحليل الأعمال.

ويهدف برنامج جيل أبوظبي القادم - الرقمي إلى تطوير المهارات التقنية والرقمية للشباب الإماراتي والمقيم في إمارة أبوظبي والراغب في تحقيق التقدم ضمن المجال ذاته، وذلك للتأقلم مع التغيرات المستمرة في مستقبل سوق العمل ومواكبة آخر المستجدات بما يضمن التفوق والتميز في أدائهم الوظيفي. وتم تنظيم مبادرات هذا البرنامج بالتعاون مع نخبة من خبراء قطاع التكنولوجيا من أبرز المؤسسات والشركات العالمية بما في ذلك شركة «آي بي إم»، و«جوجل»، و«فيسبوك»، و«أمازون» ، وجامعات عالمية مرموقة منها جامعة كولورادو بولدر، وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الدولية الرائدة.

قدم البرنامج للمشاركين فرصة التعلم العملي عن طريق العمل على مشاريع تم تقييمها من قبل خبراء من المنصات الإلكترونية العالمية المشاركة في المبادرة، كما وفر البرنامج التوجيه والدعم فردي عالمي المستوى للمشاركين، متيحاً لهم فرصة التعلم بما يتناسب مع جدولهم الشخصي من خلال إمكانية التحكم في خصائص منصات التعلم الإلكتروني المتاحة.

وقالت الدكتورة نعمة سالمين العامري عميدة أكاديمية أبوظبي الحكومية: «نفخر بتخريج أول دفعة من المنتسبين لبرنامج جيل أبوظبي القادم، ونبارك لهم اجتيازهم البرنامج بنجاح، ليكونوا بذلك باكورة جهود الأكاديمية المتواصلة لتطوير مهارات الكفاءات الشابة في إمارة أبوظبي، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم المهنية».

وأضافت: نسعى في الأكاديمية جاهدين، من خلال برامجنا لإعداد الجيل القادم من القادة والعلماء والخبراء في دولة الإمارات، إلى تمكينهم في المجالات التي يعملون بها وتعزيز مهاراتهم وتمكينهم ليصبحوا أكثر فاعلية ويسهموا في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي التي تركز على بناء و تطوير الشباب، من خلال برامج تعتمد أفضل الممارسات الدولية والمصممة لتناسب احتياجات سوق العمل، ليحصل المشاركون على تجربة تعلمية عالمية المستوى.

وقالت مريم المحياس، رئيسة مجلس أبوظبي للشباب: «إطلاق برامج شهادات النانو عن طريق منصة يوداسيتي هو ثمرة التعاون المستمر مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، والذي نطمح من خلاله إلى تقديم أفضل وأحدث التقنيات والمعارف في المجالات المتطورة والتي يحتاجها سوق العمل في الإمارة، تماشياً مع تطلعات واستراتيجيات الحكومة، وستعمل منصة المهارات الشبابية دائماً على تقديم دورات وبرامج مطورة مع أفضل الجهات ذات الاختصاص لتجهيز جيل من الشباب الواعي والمتسلّح بالعلم لمواجهة كافة التحديات المستقبلية بما يصب في خدمة هذا البلد الغالي».

وشهدت الدفعة الثانية من برنامج «جيل أبوظبي القادم» تسجيل 500 مشارك ضمن مبادرة شهادات النانو المهنية التابعة للبرنامج في مساقات التسويق الرقمي، ومطوّر «فرونت إند ويب»، وتحليل الأعمال، والذكاء الاصطناعي باستخدام بيثون.