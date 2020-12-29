شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس والغرامة والإبعاد لمستخدم بطاقة هوية مسروقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات بدبي، حكماً بحبس آسيوي لمدة عام وتغريمه 150 ألف درهم والإبعاد، بعد إدانته بالتزوير في مستندات رسمية وغير رسمية واستخدام محررات صحيحة باسم شخص آخر للاحتيال بصفته على شركة الاتصالات ومؤسسة أخرى لتأجير السيارات.

تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر عام 2016 حين تقدم موظف في شركة عقارات ببلاغ بسرقة محفظته التي تحتوي على عدد من البطاقات البنكية وبطاقة الهوية خلال توجهه إلى مقر عمله.

وحسب إفادة المجني عليه في أوراق القضية، فإنه ورده بعد عدة أشهر رسائل نصية من شركة الاتصالات بالمطالبة بدفع 7 آلاف درهم قيمة هاتف وفواتير ورسائل أخرى تفيد بارتكابه عدة مخالفات مرورية، فقام بمراجعة مركز الشرطة، وتم استدعاء مسؤول مكتب تأجير السيارات الذي أكد أن شخصاً آخر هو من قام باستئجار المركبة.

وبعد التحري تم القبض على المدان، الذي اعترف باستخدام بطاقة هوية المجني عليه في شراء هاتف وإجراء مكالمات من خط يحمل اسم المجني عليه بعد انتحال صفته في شركة الاتصالات، وارتكابه مخالفات مرورية بعد استئجار مركبة ببطاقة هوية تحصل عليها مقابل 500 درهم من متهم آخر هارب.