شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الموانئ بدبي تحتفي بتخريج شابين من أصحاب الهمم في دورة الغوص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ضمن برنامج تدريبي نظمه مركز شرطة الموانئ ومجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، وبالتعاون مع مركز برمودا للغوص، شهد العقيد عبيد بن حضيبة مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، تخريج سعيد المهري، وفاضل الهادي عضوي نادي عجمان لذوي الهمم، بعد اجتيازهما دورة الغوص في البحر المفتوح، ليصبحا أول أثنين من أصحاب الهمم على مستوى الدولة يحصلان على الرخصة الدولية لرياضة الغوص.

وأكد ابن حضيبة، أن شرطة دبي تولي اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم في كافة المجالات، ومنها مجال الرياضات البحرية، حيث تتواصل مع مختلف الجهات ذات الصلة لتنظيم الدورات والمبادرات المتعلقة بأصحاب الهمم، لدعمهم وتحقيق أمنياتهم في القيام بممارسة بعض الأنشطة الرياضية البحرية، وتعلمهم مهارات جديدة، عبر أفضل المتخصصين في مجال الأنشطة الرياضية البحرية.

وأوضح أن الدورة تضمنت الجانب النظري والميداني والمسبح ثم مرحلة البحر المفتوح، وأن المركز بالتعاون والتنسيق مع مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي، قام بتخصيص فريق من الغواصين المنقذين والزوارق لتأمين موقع الغطس ومتابعة مراحل الدورة، وتقديم الدعم اللوجستي، والإشراف على سير أداء الدورة، لضمان سلامة المتدربين.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الموانئ بدبي تحتفي بتخريج شابين من أصحاب الهمم في دورة الغوص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.