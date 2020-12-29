شكرا لقرائتكم خبر عن «325» لاعباً من أندية الشارقة في ختام برنامج الألعاب الجماعية والفردية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم مجلس الشارقة الرياضي السبت الماضي فعاليات برنامج الأنشطة الرياضية للألعاب الجماعية والفردية لإجازة الشتاء 2020 والذي كان قد انطلق في 13 ديسمبر الحالي في ألعاب السلة واليد والطائرة وكرة الطاولة وشارك فيه 325 لاعباً لفئات الصغار والبراعم والأشبال من أندية الشارقة والمدام ومليحة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، فيما شارك طلاب المدارس من قبل مجلس الشارقة للتعليم عن بعد، واستهدف البرنامج اكتشاف المواهب الجديدة من بين العناصر التي شاركت في مختلف الألعاب، حيث أشرفت إدارة شؤون الرياضة والتطوير وعبر خبراء الألعاب الجماعية والفردية بالمجلس على البرنامج الذي تم إقامته بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسلامة العامة.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إلى أن إقامة برنامج الأنشطة الرياضية للألعاب الجماعية والفردية خلال إجازة الشتاء 2020 جاء ضمن سلسلة البرامج التي تشكل تدعيماً لخطة المجلس في الاهتمام بالألعاب الجماعية والفردية وسط أندية الإمارة الباسمة، وأضاف: «بدورنا نحن في المجلس وعبر إدارة شؤون الرياضة والتطوير ندعم مثل هذه الأنشطة المميزة التي تسهم في ارتفاع المستوى الفني للاعبين المشاركين تحت إشراف خبراء الألعاب والمدربين بالأندية وترفع القدرات الفنية من أجل تقديم مجموعة واعدة من المواهب للمستقبل بحيث تعمل الأندية نفسها على تعزيز قدرات اللاعبين مما ينعكس على مستوياتها في المنافسات التي تتم المشاركة فيها وهو دور من أدوار المجلس سعياً إلى تحقيق الأندية للنتائج الباهرة في البطولات وتمثيل الإمارة بشكل مشرف.

وقال نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس: «جاءت المشاركة كبيرة من قبل اللاعبين في هذا البرنامج المهم بالنسبة لنا في إدارة شؤون الرياضة والتطوير حيث وصل العدد إلى 325 لاعباً في أنشطة كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة وتنس الطاولة، وهو ما يعبر عن الرغبة الكبيرة في الإقبال بحماس على الألعاب الجماعية والفردية وتمثل إسهاماً أيضاً في العمل على رفع إمكانيات اللاعبين بمتابعة اختاصيي الألعاب بالإدارة والمدربين في الأندية المختلفة بالإمارة وشكل هذا النشاط فائدة كبيرة بالنسبة للاعبين في مختلف الألعاب المذكورة».

واختتم: «الفعاليات جاءت جيدة بشكل عام وشهدت حماساً من مختلف الفرق وأكبر الفوائد المرجوة منها تقديم اللاعبين الموهوبين الذين تبرز إمكانياتهم ما يعزز من دور المدربين في استثمار هذه المواهب الأمر الذي ينعكس على تطور المستويات سواء في الفرق أو المنتخبات المختلفة خاصة أن الأندية تملك إمكانيات كبيرة لذا نحرص على تشجيع مثل هذه الفعاليات التي تمثل قاعدة للانطلاق الصحيح وتشكل إضافة لبقية الألعاب الأخرى بالأندية».