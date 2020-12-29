بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر ووزارة التضامن لخدمة المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزه، بالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن التعاون وطيد بين الجامعة والوزارة؛ من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم لجامعة الأزهر؛ من أجل توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد أن الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، يعد القوة الناعمة لمصر محليًّا ودوليًّا، ويحتضن نحو ٣٣ ألف طالب وافد من أكثر من ١٠٠ دولة.

وأشار إلى أن رسالة جامعة الأزهر متعددة وليست تعليمية فقط كما يفهم البعض، وتقوم بخدمات مجتمعية داخل الوطن وخارجه.

من جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الأزهر داعمة لجميع جهود الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر مشاركة أطباءها في القوافل الطبية والإغاثية التي أرسلتها الدولة خلال انفجار مرفأ لبنان، وإلى السودان الشقيق خلال أحداث الفيضانات التي تعرضت لها خلال الشهور الماضية.

وأوضح صديق أن قوافل الأزهر الشريف جابت مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، إضافة إلى قوافل طبية وإغاثية جابت المناطق الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.