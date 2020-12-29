إسرائيل تكثف حملتها لتوزيع اللقاحات ... والإصابات ترتفع رغم الإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

أفادت بيانات إسرائيلية، الثلاثاء، بتسجيل 5449 إصابة جديدة بكورونا في اليوم السابق، في أعلى حصيلة يومية منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد يومين من إعادة فرض إغلاق جزئي جديد.

وتأتي الأرقام المرتفعة بعد أن دخلت إسرائيل في إغلاق جزئي ثالث بعد ظهر أمس الأول الأحد، والذي من المقرر أن يستمر لأسبوعين، رغم وجود توقعات بأن يمتد لأسابيع.

في غضون ذلك، تتواصل حملة واسعة النطاق للتلقيح ضد فيروس كورونا. ووفقا لوزارة الصحة، فقد تلقى نحو نصف مليون إسرائيلي اللقاح في الأيام العشرة الماضية، 115000 منهم يوم الاثنين وحده. وتهدف إسرائيل إلى تلقيح الفئات المعرضة للخطر في أسرع وقت ممكن ثم إعادة فتح الاقتصاد.

ووفقا لموقع "أور وورلد" التابع لجامعة أوكسفورد فإن إسرائيل، التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، هي الرائدة حول العالم في عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم بالنسبة لكل مئة فرد من المقيمين فيها، تليها البحرين وبريطانيا.

واعتبارا من منتصف يناير، سيحصل الإسرائيليون الذين تلقوا جرعتين من اللقاح على "جواز سفر أخضر" يضمن لهم حريات مختلفة، تتضمن الإعفاء من شرط الحجر الصحي عند دخول إسرائيل من الخارج.