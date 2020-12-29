دار لإيواء الأطفال.. تعرف على خدمات مركز صحة الأسرة الجديد بدمياط- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، مركز لصحة الأسرة بمدينة دمياط، بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة بلغت ١٣ مليون جنيه.
وتفقدت المحافظ مبنى المركز الذي يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة، ويضم عيادات في مختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن أقسام مختلفة للتطعيمات ومكتب الصحة، ومعامل أمراض الدم والطفيليات.
كما تفقدت محافظ دمياط، دار إيواء الأطفال الأقل من عامين التابع لإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، واطمئنت على توافر كافة المستلزمات، وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم.
وأشادت بالمستوى التنفيذي للمشروع الذي جاء تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، طبقًا للمعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، متقدمة بالشكر إلى نواب مجلس الشيوخ والمجتمع المدني والجهات المشاركة في تنفيذ المشروع وتجهيز عيادات الأسنان والأقسام المختلفة.
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