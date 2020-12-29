البنك الأهلي يبيع جزءاً من حصته في المجموعة المصرية العقارية مقابل 69.3 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:
خفض البنك الأهلي حصته في المجموعة المصرية العقارية، وتخلى البنك عن أسهم بقيمة 69.3 مليون جنيه.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن البنك الأهلي قلّص حصته من 27.83% إلى 8.89% وباع نحو 7.6 مليون سهم بقيمة 9.15 جنيه للسهم.
وشركة المجموعة المصرية العقارية هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ فبراير 1998، وتعمل في قطاع العقارات مع التركيز على الاستثمار العقاري بالتجزئة.
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