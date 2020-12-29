تنمية المشروعات: مبادرة لوضع علامات تجارية مميزة لمنتجات الصناعات الصغيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز بدأ في تنفيذ مبادرة طموحة بهدف وضع علامات تجارية مميزة للعديد من الصناعات الصغيرة التي تشتهر بها مصر في مختلف المجالات لدعمها ومساندتها فنيا وزيادة قدرتها على المنافسة محليا ودوليا.

وأضافت نيفين جامع، في بيان للجهاز اليوم الثلاثاء، أن تلك المبادرة تعتمد على توعية أصحاب المشروعات بأهمية وضع علامة تجارية مميزة لكل صناعة أو حرفة تشتهر بها مصر كصناعات السجاد أو المنسوجات من خلال تشبيك صغار المنتجين العاملين بنفس الصناعة وتقديم البرامج التدريبية الضرورية لتنمية قدراتهم والارتقاء بجودة منتجاتهم.

وأشارت إلى أنه سيتم مساعدة هؤلاء المنتجين على التسويق تحت اسم هذه العلامة التجارية المميزة في الأسواق المحلية والعالمية مما سيساعد على رواج ونشر المنتجات المصرية ويؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمامها بما يمكن أصحاب المشروعات الصغيرة من التوسع في الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكدت أن الجهاز يقوم حاليا بوضع خطة متكاملة لضمان تسويق منتجات هذه المشروعات من خلال المعارض الدولية المتخصصة وباستخدام مواقع التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي.

وذكرت نيفين جامع أن المبادرة سوف تشمل قطاعا كبيرا من تجمعات الصناعات الصغيرة المصرية الواعدة منها على سبيل المثال صناعة الأثاث، وصناعة الحرف اليدوية والتراثية المختلفة، وصناعة السجاد الحرير والكليم والمنسوجات، وصناعة الخزف والفخار، والجلود.

وأوضح أنه سيمتد نطاق هذه المبادرة أيضا إلى تنمية القدرات والمهارات الإدارية والتنفيذية والتصنيعية لأصحاب هذه الصناعات.

وأكدت نيفين جامع أن الجهاز سيقوم بتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية المعنية ومن خلال تطبيق منظومة متكاملة تعتمد على التعاون مع مختلف الجهات المتخصصة حيث سيتم التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لمعرفة متطلبات المستهلكين بالأسواق الخارجية.

كما سيتم الاستعانة بخريجي الكليات التطبيقية الحكومية للمشاركة في أنشطة تصميم العلامات التجارية، ووضع خطط التسويق للمشروعات، ويعتزم الجهاز أيضا إنشاء منافذ تسويقية مؤقتة ودائمة للحرف والصناعات المصرية في مختلف المناطق والمزارات السياحية والأندية الكبرى تفعيلا لهذه المبادرة، وفقا لنيفين جامع.

وأوضح رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز، أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات الفنية المتكاملة التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن الجهاز نجح خلال السنوات الست الماضية وحتى شهر نوفمبر من عام 2020 في مساعدة ما يزيد على 16 ألف مشروع للقيد بسجل الموردين في بوابة المشتريات الحكومية.

وذكر رأفت عباس أن هذه المشروعات نجحت في الدخول بمناقصات بإجمالي 654.1 مليون جنيه، كما تم إشراك حوالي 1400 مشروع في السلاسل التجارية بالقطاعين العام والخاص نجحت في تحقيق مبيعات بلغت 56 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ صفقات تكامل بين المشروعات لعدد 1280 صفقة بقيمة تزيد عن 104 ملايين جنيه، وتم تسجيل 1200 مشروع بنقطة التجارة الدولية لمساعدتهم في تصدير منتجاتهم وتأهيلهم على مهارات التسويق وتعريفهم بمتطلبات التصدير، بحسب رأفت عباس.