العراق يُسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
للشفاء من كورونا.
وأوضحت الوزارة - في بيان حول الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل 9 وفيات جراء الإصابة بالفيروس، فضلًا عن تماثل 1487 حالة
وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميا لتشخيص فيروس كورونا بعد زيادة عددالمختبرات.
وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪ ) بعد ان كانت (٢٢٪) في الاشهر السابقة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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