من هنا.. طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية (للعاملين كافة في وزارة التعليم)

تصدر نظام فارس الخدمة الذاتية محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، خلال الأيام القليلة الماضية، وبحث الكثير من العاملين بوزارة التعليم السعودي عن طريقة التسجيل وتفعيل الحساب الخاص بهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات النظام.

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ويعتبر نظام فارس الخدمة الذاتية من أكبر وأهم المنصات الإلكترونية الخاصة بالنظام التعليم في المملكة، والذي يشهد نسب بحث كبيرة من فترة لأخرى نظرًا لما يقدمه من خدمات للعاملين بالوزارة التعليم.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس للخدمة الذاتية:

. الاستعلام عن الراتب.

. طلب الإجازات وتمديدها.

. قطع الإجازة، أو إلغاؤها.

. تقديم طلب البدلات.

. تقديم طلبات النقل.

. معرفة العلاوة السنوية.

. التسجيل في الدورات التدريبية.

. تسهيل التواصل بين إدارة المدرسة وبين وزارة التعليم.

خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية وزارة التعليم:

. الدخول على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية بالضغط هنـــــــــــــــا

. كتابة رقم الهوية الخاص بالمستفيد.

. تسجيل البريد الالكتروني الخاص بك.

. تسجيل رقم الهاتف.

. كتابة رمز التحقق والضغط على أيقونة "تسجيل".

خطوات إرسال بيانات التطوير المهني عبر نظام فارس:

. الدخول عبر رابط موقع نظام

فارس الخدمة الذاتية.

. الانتقال إلى بيانات الأنشطة للتطوير المهني.

. إدخال اسم الدورة والجهة التي تم الحصول منها على الدورة.

نبذة عن نظام فارس الخدمة الذاتية:

هو إحدى المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتفعيل نظام التعليم عن بعد، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي أجبر العالم على فرض إجراءات احترازية للحد من انتشاره ومنها غلق المدارس والاكتفاء بالتعليم عبر المنصات الافتراضية.

كما يعد أحد الأنظمة التي وفرتها المملكة لتنفيذ ما تسعى إليه من إدخال التكنولوجيا في كافة المجالات، وفق لتنفيذ رؤية السعودية 2030، بهدف النهوض بالبلاد في مختلف المجالات.

ويمنح نظام فارس تسهيل الخدمات للمعلمين والإداريين والموظفين بالوزارة والاستفادة من الخدمات المتعلقة بالموارد البشرية، بشكل ميسر ويوفر الجهد والوقت.