إيران تُسجل 6108 إصابات جديدة بكورونا

سجلت إيران 132 حالة وفاة و6108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بدأت إجراء الاختبارات البشرية على لقاحها المضاد للفيروس، عبر تطعيم عدد من المتطوعين باللقاح.
في البلاد بلغ مليونًا و212 ألفًا و481 حالة منها 5128 حالة بالعناية المركزة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية - : "إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا
للفيروس - ولكن هناك 108 مدن في الوضع البرتقالي الأقل انتشارًا للفيروس، كما هناك 340 مدينة داخل الوضع الأصفر الأقل انتشارُا الفيروس في البلاد.
وأضافت لاري: "أن إجمالي الوفيات جراء الوباء بلغ 54 الفًا و946 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 969 ألفًا و408 متعاف، حيث أنه لم يتبق أية مدينة إيرانية ضمن الوضع الأحمر - شديد الانتشار
ولفتت إلى أن إيران بدأت اليوم إجراء الاختبارات البشرية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا عبر تطعيم عدد من المتطوعين باللقاح.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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