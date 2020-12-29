زلزال بقوة 6.49 درجة على مقياس ريختر يضرب النمسا

ضربت هزة أرضية بقوة 6.49 درجة على مقياس ريخير، اليوم الثلاثاء، مختلف الولايات النمساوية.



قالت مصادر في هيئة الزلازل النمساوية، اليوم، إن الهزة الأرضية مركزها منطقة بترينجا بكرواتيا وامتد تأثيرها من كرواتيا

إلى مختلف الولايات النمساوية، حيث شعر بها أيضًا سكان شتايرمارك وكيرتن بالنمسا.



وقد رصدت السلطات الكرواتية أمس أيضًا حدوث هزتين أرضيتين شعر بهما سكان

مدينة جراتس النمساوية.

وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر نشر 4 آلاف ضابط؛ لتأمين احتفالات رأس السنة في البلاد.



وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن تجنب إطلاق الألعاب النارية هذا العام سوف يوفر الراحة للمرضى في المستشفيات في ظل هذا العام الاستثنائي بسبب جائحة كورونا.