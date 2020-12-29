النمسا: نشر 4 آلاف ضابط لتأمين احتفالات رأس السنة

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر نشر 4 ألاف ضابط؛ لتأمين احتفالات رأس السنة في البلاد.
وقال نيهمر - في تصريحات اليوم الثلاثاء - إن تجنب إطلاق الألعاب النارية هذا العام سوف يوفر الراحة للمرضى في المستشفيات في ظل هذا العام الاستثنائي بسبب جائحة كورونا.
الطوارئ".
وأضاف وزير الداخلية قائلا: "هذا العام له متطلبات خاصة في احتفالات رأس السنة ومختلفة عن الأعوام الماضية، ويجب التخلي عن الألعاب النارية وبالتالي نساهم في الحد من العدوى، وبهذه الطريقة يمكننا بسهولة المساعدة في إراحة الطاقم الطبي في المستشفيات وغرف
وأشار نيهمر إلى أن القانون يمنع استخدام الألعاب النارية في المناطق المزدحمة بالسكان مع منح بعض الاستثناءات ببعض المناطق وفق تقدير السلطات المحلية.
وناشد الوزير المواطنين بالتحلي بالمسئولية والفطرة السليمة والتراجع هذا العام عن إطلاق الألعاب النارية، من أجل حماية الصحة العامة والبيئة، مشيرا إلى أن غرامة إساءة استخدام الالعاب النارية تصل إلى 3600 يورو.
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