الإمارات تُسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، ألفا و506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك مجموع الحالات المسجلة في البلاد إلى 204 آلاف و369 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء - أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 662 حالة، فيما تم تسجيل ألف و475 حالة شفاء جديدة من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 181 ألفا و400 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزامبالتباعد الاجتماعي.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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