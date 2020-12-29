رابط منصة مدرستي الاستعلام عن نتائج الطلاب ١٤٤٢ .. خطوات استخراج نتيجة الطالب 1442 لولي الأمر

بدأ العام الدراسي الجديد عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا. وذلك بعد أن أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي باعتبارها بديل ذهاب الطالب إلى المدرسة. بحيث يتم شرح الدروس عبر المنصة، على أن يقوم الطالب بتسليم الواجبات والأنشطة المدرسية عبر مدرستي منصتي. وبعد أن أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي ٢٤ ديسمبر، جاء موعد ظهور النتائج. نعرض لكم رابط منصة مدرستي الاستعلام عن نتائج الطلاب ١٤٤٢ وخطوات استخراج الدرجات.

في ظل بحث أولياء أمور الطلاب وكذلك طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية عن طريقة استخراج نتيجة الطالب 1442 الفصل الدراسي الأول. نعرض لكم طريقتين للحصول على النتائج من خلال منصة مدرستي وهي الأسهل، الطريقة الثانية هي من خلال رابط نظام نور والذي يمكنك من استخراج نتائج الطلاب برقم الهوية. والتي يمكن الحصول عليها الآن بعد انتهاء اعتمادها رسميا.

منصة مدرستي نتائج الطلاب

تسعى وزارة التعليم السعودية جاهدة تسهيل التعليم عن بعد خلال العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك من خلال تجربة أداء منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الأول. خاصة أنه العام الجديد الذي يتم تطبيق الدراسة أونلاين، وذلك من خلال تسهيل التواصل بين الطالب والمعلم.

كما خصصت وزارة التعليم نظام الفصول الافتراضية من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز وفقا لأحدث التقنيات. وذلك برفع المناهج الدراسية، وشرح الحصص أونلاين، كما تم إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول ١٤٤٢ أونلاين.

عبر الولوج إلى رابط منصة مدرستي الجديد لنتائج الطلاب يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الأول. ومن خلال تطبيق الخطوات التالية يمكن الحصول على الدرجات.

الاستعلام عن نتائج الطلاب 1442 مدرستي

يمكن الحصول على نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة مدرستي.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر على أيقونة تقويم.

ثم النقر على إشعار الفصل الدراسي الأول.

يعرض موقع مدرستي ملف يحتوي على تقييم نتائج الطالب للفصل الدراسي الأول.

قم بتنزيل الملف، افتح الملف للحصول على النتائج.

يجب التأكد من أن الجهاز الخاص بك (الجوال-الحاسب) يدعم فتح ملفات بصيغة pdf.

منصتي مدرستي الخدمات الإلكترونية

تقدم منصة مدرستي العديد من الخدمات الالكترونية للمعلم والطالب. وذلك من خلال حصول الطالب على شرح جميع المواد لجميع الصفوف الدراسية. كما يمكن للطالب تحصيل الكتب والمناهج الدراسية، وتسجيل الحضور والغياب من خلال دخول منصة مدرستي. ومتابعة الأنشطة المدرسية أونلاين، وفي نهاية الفصل الدراسي يمكن استخراج نتائج الطلاب عبر منصة مدرستي.

استخراج النتيجة منصة مدرستي عبر البريد الالكتروني

يمكن استخراج نتيجة منصة مدرستي عبر خدمة البريد الإلكتروني عن طريق إرسال نتائج الطلاب إلى البريد الإلكتروني للطالب أو ولي الأمر. بحيث يرسل موقع منصة مدرستي إشعار للطالب عبر البريد الإلكتروني بنتائج الفصل الدراسي الأول لعام 1442.

وذلك عن طريق الضغط على أيقونة البريد الإلكتروني أعلى يسار الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي ثم النقر على علبة الوارد، والضغط على إشعار نتيجة الفصل الدراسي الأول عام ١٤٤٢.