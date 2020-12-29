خطوات الإطلاع على نتيجة في نظام نور بالهوية فقط ١٤٤٢ استخرج شهادات الطلاب

ننشر خطوات الإطلاع على نتيجة في نظام نور ١٤٤٢ من حساب نظام نور لولي الأمر الرئيسي، حيث يتم الدخول لاستخراج نتيجة طالب من نظام نور في الوقت الحالي عن طريق تعبئة بيانات المستفيد الشخصية الخاصة بدخول موقع برنامج نور التعليمي، ومن ثم اتباع خطوات استخراج الشهادة اليسيرة التي سيتم توضيحها بالمقال بالتفصيل لمساعدة أولياء الأمور في استخراج الشهادات لأبنائهم.

ويجب العلم أن رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق أو رابط دخول نظام نور بالسجل المدني وبدون كلمة سر، لم يُعلن عن تفعيله من جانب وزارة التعليم عام حتى اليوم الثلاثاء بتاريخ 29 ديسمبر 2020م، ولكن يمكنكم من خلال المقال الدخول إلى النظام الرئيسي لنظام نور عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر بشكل يسير لاستخراج النتائج.

ولكن؛ كيف أطلع نتيجة في نظام نور في حال كنت ناسياً لكلمة السر أو اسم المستخدم الخاص بي في النظام؟ وهنا يتم إعادة ضبط كلمة السر مرة أخرى من جانب المدرسة، لكي تتمكن من الدخول إلى نظام نور، وبعد ذلك

عليك القيام بتغيير كلمة السر، ويمكنكم التعرف على خطوات إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

خطوات الإطلاع على نتيجة في نظام نور ١٤٤٢

يتساءل أولياء الأمور والطلاب والطالبات بمراحل التعليم عام في الوقت الحالي عن طريقة استخراج شهادة طالب من نظام نور لنتائج الطلاب المركزي الذي يتم الدخول إليه عن طريق تعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة السر)، خاصةً في حال عدم وجود موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط الذي يُسهل على المستعلمين استخراج نتائج أبنائهم.

لذلك قمنا عبر موقع ثقفني بتوفير خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة السر المتوفر في الوقت الحالي لاستخراج نتائج المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة والثانوية، ويجب العلم أن هناك طريقتان للوصول لنتائج الطلاب عبر موقع نظام نور للنتائج يمكنكم التعرف عليهما من

خلال التالي:

الطريقة الأولى تتمثل في الدخول من حساب نظام نور ولي الأمر الخاص، وسيتم عرض كافة الأبناء على الصفحة الرئيسية، قم باختيار الابن المراد عرض نتيجته وانقر على أيقونة “إشعارات بنتيجة الطالب”، سيتم التحويل إلى الصفحة الأخرى التي تتضمن الفصل، قم باختيار الفصل الدراسي الأول ثم “ابحث”.

الطريقة الثانية وتتمثل في النقر على التقارير، ومن القائمة المنسدلة “كشوف الدرجات”، قم بالنقر على إشعار بنتيجة الطالب، ثم اختيار الفصل الدراسي الأول والنقر على أيقونة “ابحث”، وسيتم عرض الشهادة مباشرةً في حال تم اعتمادها ورفعها.

خطوات استخراج نتيجة طالب من نظام نور 1442

بعد اتباع الخطوات المذكورة عالية، سيتم عرض شهادات الطلاب للتعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري في حال تم رصد ومراجعة الدرجات والتأكد من مدى مطابقتها مع الدرجات الموجودة على منصة مدرستي، ثم اعتمادها من جانب المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة.

ومن يرغب في مشاهدة خطوات الإطلاع على نتيجة في نظام نور ١٤٤٢ من حساب نور لولي الأمر، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي: