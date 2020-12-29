رابط نظام نور بهوية ولي الأمر 1442 استخراج نتائج الطلاب وتنزيل الشهادات

ننشر رابط نظام نور بهوية ولي الأمر لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام أو الاستعلام عن الشهادات للأبناء الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 1442هـ، وذلك فور الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عام عن تفعيل الرابط الرسمي لدخول موقع نور بالهوية فقط لولي الأمر والطالب، ومن المقرر وفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديدة المُعدلة من جانب الوزارة أن تنتهي فترة الاختبارات وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م.

وفي حال فقدان ولي الأمر للبيانات الخاصة بدخول نظام نور المركزي 1442هـ، فيجب على ولي الأمر اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة لإعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم من جديد لكي يتمكن من الدخول إلى النظام التعليمي نور، ومن ثم تعديل كلمة المرور من جانبه بعد استلام رسالة التحقق، ويمكنكم

الإطلاع على فيديو توضيحي لإعادة الضبط وموعد تفعيل رابط موقع نور بالهوية من خلال التالي:

رابط نظام نور بهوية ولي الأمر 1442

أتاح موقع نظام نور التعليمي المختص بعرض نتائج وشهادات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم (الابتدائي – المتوسط – الثانوي) بالمملكة العربية السعودية إمكانية دخول ولي أمر الابن أو الابنة عن طريق تعبئة البيانات الشخصية الخاصة به والتي تتمثل في اسم المستخدم وغالباً ما تكون رقم الهوية أو السجل لولي الأمر وكلمة السر ورمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

وهذا الموقع التعليمي هو الموقع المتاح الدخول إليه في كل وقت ومن أي مكان لخدمة منسوبي العملية التعليمية بمراحل التعليم العام، حيث يُمكن إنجاز كافة المهام

من خلاله، لذلك يجب الحصول على البيانات الخاصة بالدخول إليه والاحتفاظ بها لكي يتمكن المستفيد من الدخول إلى حسابه الخاص.

ولكن هذه الأيام يتم البحث بشكل مستمر عن رابط نور بالهوية الوطنية فقط أو بالسجل المدني لاستخراج النتائج الخاصة بالفصل الدراسي الأول مباشرةً عن طريق تعبئة رقم الهوية ورمز التحقق، ثم كتابة الرقم المرسل برسالة التحقق بشكل صحيح، وهنا يجب العلم أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن تفعيل رابط نظام نور بالهوية فقط من جانب الوزارة.

رابط نظام نور المركزي

من يبحث عن كيفية دخول نظام نور لاستخراج الشهادات للطلاب والطالبات الفصل الدراسي الأول بعد أن تم الإعلام من قبل العديد من المدارس بمراحل التعليم المختلفة عن اعتماد ورفع نتائج الطلاب في نظام نور للنتائج، يمكنه الحصول الآن على الرابط المتوفر من جانب الوزارة من خلال التالي: