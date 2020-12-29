بريطانيا تستدعي الجيش لدعم اختبارات كورونا في المدارس

سيف اليزيد - من المقرر أن تقدم القوات البريطانية المسلحة الدعم للمدارس الثانوية والكليات قبل اختبارات فيروس كورونا الأسبوعية في المؤسسات التعليمية.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم تخصيص 1500 من أفراد القوات المسلحة لدعم وزارتي التعليم والصحة لضمان عودة الطلاب وطاقم العمل للمدارس الثانوية والكليات في أنحاء انجلترا بسلام.

وسوف يقدم معظم العسكريين الدعم والنصيحة عبر الهاتف وعبر اجتماعات افتراضية عبر شبكة الانترنت، ولكن بعض الأفراد سوف يكونوا مستعدين لتقديم الدعم بصورة مباشرة لحل أي من القضايا.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت منذ أسبوعين أنه سوف يتم إخضاع الطلاب وطاقم العمل للاختبارات بصورة أسبوعية في المدارس للحد من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا.



ومن المتوقع إعادة فتح المدارس في انجلترا في الرابع من يناير المقبل من أجل فصل الربيع الجديد. مع ذلك، قالت مجموعة من العلماء، الذين يقدمون المشورة للحكومة البريطانية، إنه يتعين على المدارس إعادة فتح أبوابها في وقت بعد هذا الموعد من أجل السيطرة على معدلات الاصابة المرتفعة بفيروس كورونا.