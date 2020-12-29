تحذير من موجة ثالثة لكورونا في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذرت دراسة أجرتها كلية لندن للصحة من حدوث موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا في البلاد ، مؤكدة على ضرورة تطعيم مليوني شخص أسبوعيا لتفادي الموجة الجديدة .

وسجلت بريطانيا أكثر من 71 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا وما يربو على 2.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 حتى مساء الاثنين.

وقالت الدراسة: “السيناريو الوحيد الذي نراه لتخفيف العبء في وحدات العناية المركزة وقت الذروة إلى ما دون مستويات الموجة الأولى هو تطبيق قواعد المستوى الرابع في جميع أنحاء إنجلترا وإغلاق المدارس خلال يناير/ كانون الثاني وتطعيم مليوني شخص أسبوعيا”، بحسب “رويترز”.

وأضافت: “في ظل غياب طرح ملموس للقاح، فإن الإصابات وأعداد من يدخلون المستشفيات ووحدات العناية المركزة والوفيات في 2021 ستتجاوز مثيلاتها في 2020”.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون أكثر قدرة على العدوى بنسبة تصل إلى 70% وتتفشى بسرعة في بريطانيا لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكا أو تسبب أمراضا أخطر.

وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إن 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك للوقاية من كوفيد-19 منذ بدء التطعيم.