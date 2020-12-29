وفيات كورونا في هولندا.. الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ ساعتين

سجلت هولندا أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب جائحة كورونا ، حسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية الهولندي.

وذكر المكتب أنه حتى الأسبوع الماضي سجلت هولندا نحو 162 ألف وفاة وهو ما يزيد بنحو 13 ألفا على المتوقع في عام عادي.

وأضاف: “لم نسجل مثل هذه الزيادة في عدد الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية”، بحسب “رويترز”.

وقال المكتب إن عدد الوفيات خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 بين مطلع مارس/ آذار ومطلع مايو/ أيار زاد عن المعدل المعتاد بنحو 9 آلاف شخص، بينما تم تسجيل أكثر من 6 آلاف وفاة إضافية منذ بدء الموجة الثانية في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وسجلت هولندا 770400 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وتوفي ما يربو على 11 ألفا بالمرض.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ80 مليون إصابة ، حسب أحدث إحصاء لوكالة “رويترز”

وأصيب أكثر من 80.86 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و769444.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.