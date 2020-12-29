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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتحوّر في باكستان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
أعلن مسؤولون في باكستان، اليوم، تسجيل البلاد أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت أخيراً في بريطانيا.
وتم تأكيد إصابة ما لا يقل عن ثلاث حالات بالسلالة الجديدة في إقليم السند جنوبي البلاد.
وكان المرضى الثلاثة عادوا أخيراً من بريطانيا.
ومن جانبه، قال ميران يوسف، المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند، إن "العينات التي تم أخذها من ثلاثة عائدين من المملكة المتحدة تُظهر تطابقاً بنسبة 95 في المئة مع سلالة فيروس كورونا الجديدة (القادمة) من المملكة المتحدة".
وقالت وزارة الصحة إنه قد تم أخذ 12 عينة من أشخاص عادوا من بريطانيا من أجل القيام بالتنميط الجيني، جاءت ست منها إيجابية، وأظهرت ثلاث منها السلالة الجديد للفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 في المرحلة الأولى. ومن المقرر أن تخضع هذه العينات لمرحلة أخرى من التنميط الجيني.
وقال المتحدث إنه في الوقت نفسه، يتم تعقب المخالطين لهؤلاء المرضى، كما يتم عزل المخالطين لهم.
وكانت باكستان قررت، أمس، تمديد القيود المفروضة على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب مخاوف من السلالة الجديدة شديدة العدوى حتى يوم الاثنين المقبل.
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