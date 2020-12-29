خادم الحرمين الشريفين يوجه الدعوة لسُلطان عُمان للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 3:05 مساءً, 29 ديسمبر 2020 م
المناطق - واس
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.
وتسلم الرسالة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء خلال استقباله في مسقط اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.
وأوضح أنه استعرض مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.
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