شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في العاصمة بكين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

خضعت العاصمة الوطنية لوضع "طوارئ" استجابة لحالات الإصابة الجديدة، مع إغلاق بعض القرى بالكامل في منطقة شوني. وأعلنت الصين اليوم الثلاثاء تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 15 حالة محلية و12 حالة لأشخاص قادمين من الخارج ، بحسب السلطات الصحية. وذكرت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 8 حالات محلية جديدة في مقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين و7 حالات في العاصمة بكين. وقبل الأسبوع الماضي لم تسجل العاصمة، التي يزيد عدد سكانها على 21 مليون نسمة، حالة إصابة محلية واحدة بفيروس كورونا على مدار 152 يوما.

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