بايدن يتهم موظفي ترمب في البنتاغون بعرقلة انتقال السلطة

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس (الاثنين)، أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترمب في البنتاغون يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته كامالا هاريس إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف ترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الإداريين في البنتاغون وكذلك مكتب الإدارة والميزانية يضعون «عوائق»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «حالياً لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها حول نقاط رئيسية متعلقة بالأمن القومي».

الى ذلك وصف الأمر بأنه «لا يقل عن انعدام المسؤولية».

وقال بايدن إنه «يسعى للحصول على «صورة كاملة» من قبل الإدارة المنتهية ولايتها حول تمركز الجنود الأميركيين حول العالم»، مضيفا: «نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا».

هذا ورفض ترمب حتى الآن الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها بايدن، مطلقاً مزاعم دون أدلة حول حصول تجاوزات وتزوير.

وأثارت إدارة ترمب القلق من خلال الإعلان عن سلسلة تعيينات في قيادة البنتاغون منذ الانتخابات، بما في ذلك إقالة وزير الدفاع مارك إسبر الذي نأى بنفسه عن استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للعنصرية في وقت سابق هذا العام.

كذلك قال وزير دفاع ترمب بالوكالة كريس ميلر، إن الإدارة المنتهية ولايتها اتفقت مع فريق بايدن على إيقاف الإحاطات خلال موسم الأعياد، وهو ما نفاه فريق بايدن.

والاثنين، أصدر ميلر بياناً أكد فيه أن جهود التنسيق من قبل البنتاغون مع الفريق الانتقالي «تتجاوز ما قامت به إدارات أخرى، ولا يزال أمامنا أكثر من ثلاثة اسابيع».

وأضاف أن مسؤولي وزارة الدفاع سيواصلون العمل «بطريقة تمتاز بالشفافية والزمالة» لدعم انتقال السلطة.

ويأتي تعيين ترمب لموالين له في البنتاغون في اللحظات الأخيرة من ولايته وسط توترات شديدة مع إيران، التي حملها ترمب مسؤولية هجوم صاروخي على السفارة الأميركية في العراق قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أميركية قرب مطار بغداد.