«الصحة العالمية» تدعو للاستعداد إلى ما قد يكون «أسوأ» من «كورونا»

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم (الاثنين) من أنه رغم شدة جائحة كوفيد - 19 التي أوقعت أكثر من 1.7 مليون وفاة وعشرات ملايين الإصابات في غضون سنة، يقتضي بإلحاح الاستعداد «للأسوأ».

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في المؤتمر الصحافي الأخير لهذا العام للمنظمة التي تقف في الخط الأمامي في مكافحة أسوأ جائحة شهدها العالم منذ قرن، «إنه جرس إنذار». وأوضح راين الذي واجه ميدانياً في حياته المهنية أخطر الأمراض، أن «هذه الجائحة شديدة الحدة. وقد تفشت سريعاً في مختلف أنحاء العالم وبلغت كل أصقاع الكوكب، لكنها ليست بالضرورة الأسوأ»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وإذ أقر بأن الفيروس «يتفشى بسهولة كبيرة ويفتك بالبشر»، فإنه شدد على أن «معدل وفياته منخفض نسبياً مقارنة بأمراض جديدة أخرى». وأكد ضرورة «الاستعداد في المستقبل لما قد يكون أسوأ».

ووافقه الرأي زميله بروس إيلوارد، مستشار منظمة الصحة، الذي اعتبر أنه رغم الإنجازات التي تحقّقت على صعيد مكافحة كوفيد - 19 بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي، لا يزال العالم بعيداً من الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.

وقال إيلوارد في المؤتمر الصحافي: «نحن في الموجتين الثانية والثالثة من هذا الفيروس ولا نزال غير جاهزين وغير قادرين على إدارة» الجائحة. وأكد أنه «رغم أننا أكثر جاهزية، فإننا لسنا جاهزين تماماً (للجائحة) الحالية، ونحن أقل جاهزية لتلك المقبلة».

من جهته، فضّل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس رؤية الجانب الإيجابي من الأمور. وقال: «على صعيد الإدراك، أعتقد أننا جاهزون»، مشدداً على أنّ الوقت حان «لأخذ الأمور بجدية كبيرة»، مضيفاً أن الوضع يتطلّب «طموحاً أكبر».