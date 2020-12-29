معاودة ارتفاع الاصابات اكثر من الف.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 1013 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما سجلت تماثل 1487 حالة للشفاء من كورونا وسجلت الوزارة 9 حالات وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق

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