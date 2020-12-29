إعلان مواعيد مباريات دوري الكرة النسوية للمكشوفة والصالات

2020-12-29 | 13:03
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أجرت اللجنة النسوية في الهيأة التطبيعية، قرعة دوري الكرة للساحات المكشوفة والصالات للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وقالَ رئيس التطبيعية، إياد بنيان في بيان "نسعى الى تطوير كرة القدم النسوية من خلال الاهتمام والارتقاء بمنافسات الدوري لتكون الفرصة مناسبة لاكتشاف الطاقات الواعدة وضمها للمنتخبات".
وأضافَ "ستنطلق المباريات يوم الخميس الموافق ٣١-١٢ بلقاء يجمع فريقي نفط الشمال وشباب المستقبل".
وبين أن "قرعة الدور الاول للساحات المكشوفة اسفرت عن لقاء فتاة نينوى مع نفط الشمال، وبلادي مع شباب المستقبل، أما في منافسات كرة الصالات فسيلعب القوة الجوية أمام بلادي وغاز الشمال مع الزوراء، والبلدي مع شباب الوطن".
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