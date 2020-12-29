استهداف رتل تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي بالديوانية

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على الطريق الدولي في محافظة الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية الدولي". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أدى إلى تضرر إحدى عجلات الرتل".

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