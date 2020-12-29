المحكمة الدستورية في تركيا تعتبر سجن الناشط عثمان كافالا قانونيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبرت أعلى هيئة قضائية في تركيا الثلاثاء ان سجن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون إصدار حكم عليه، قانونيا.
وأوضحت المحكمة الدستورية التي اوردت حكمها وكالة انباء الأناضول الحكومية أن سجن كافالا "لا يشكل انتهاكا" لحقوقه. والناشط في المجتمع المدني مسجون منذ العام 2017 ومتهم بمحاولة انقلاب في البلاد وبالتجسس الأمر الذي ينفيه نفيا قاطعا.
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