هولندا تسجل أعلى معدل وفيات منذ الحرب العالمية الثانية بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مكتب الإحصاءات الوطنية الهولندي إن عدد الوفيات في البلد سجل أعلى معدل منذ الحرب العالمية الثانية هذا العام بسبب جائحة كورونا.



وذكر المكتب أنه حتى الأسبوع الماضي سجلت هولندا نحو 162 ألف وفاة وهو ما يزيد بنحو 13 ألفا على المتوقع في عام عادي.

وأضاف: "لم نسجل مثل هذه الزيادة في عدد الوفيات منذ الحرب العالمية الثانية"، بحسب "رويترز".

وقال المكتب إن عدد الوفيات خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 بين مطلع مارس/ آذار ومطلع مايو/ أيار زاد عن المعدل المعتاد بنحو 9 آلاف شخص، بينما تم تسجيل أكثر من 6 آلاف وفاة إضافية منذ بدء الموجة الثانية في منتصف سبتمبر/ أيلول.

وسجلت هولندا 770400 إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، وتوفي ما يربو على 11 ألفا بالمرض.