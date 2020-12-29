شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى عُمان اليوم.. والكويت في 2 يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم شركة العربية للطيران، إن الناقلة باشرت عملياتها إلى سلطنة عُمان اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في حين ستبدأ رحلاتها المنتظمة إلى الكويت بحلول 2 يناير المقبل.



واضاف المتحدث" أنه على المسافرين مراعاة كافة الاشتراطات والاخذ بالإجراءات والتدابير الصحية بهدف الحفاظ على صحة المسافرين والموظفين التي تأتي على رأس أولوياتنا".

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