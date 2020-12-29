انطلاق مشاورات ليبية جديدة في يناير المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رجحت مصادر ليبية عودة ملتقى الحوار السياسي للانعقاد في 5 يناير(كانون الثاني) المقبل، مشيرة إلى جولة حوار جديدة ترتب لها الجهات الراعية لملتقى الحوار السياسي الليبي.



وذكرت المصادر لقناة "218" الليبية أن أعضاء الملتقى سيعودون للالتقاء في جولة جديدة، في مطلع الشهر المقبل، للتباحث في عدة نقاط خلافية.

وتوقعت المصادر المطلعة، وثيقة الصلة بـملتقى الحوار السياسي أن تكون الجولة القادمة في تونس حاسمة، وأن تتمخض عن نتائج بحلول 7 يناير (كانون الثاني) المقبل.

يُشار إلى أنه بعد اللقاء المباشر، الذي جمع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، انقطع الاتصال المباشر بين الأعضاء، الذين اكتفوا بالتواصل في الفضاء الإلكتروني المفتوح بسبب صعوبة اللقاء جراء جائحة كورونا.