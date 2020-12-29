إيران تبدأ المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
بدأت إيران، اليوم الثلاثاء، أول حقن بشري ضمن المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية للقاح مضاد لكورونا تم تطويره محليا.
وجرى اليوم تلقيح ثلاثة أشخاص، من بين 56 شخصا تطوعوا للحصول على اللقاح في هذه المرحلة.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لن يتم إصدار ترخيص للقاح إلا بعد التأكد من فاعليته وبعد مروره بجميع مراحل الاختبار.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المسؤول محمد مخبر القول إن السلطات "على أتم الاستعداد لإنتاج 1.5 مليون حقنة لقاح كورونا شهريا في غضون الأسبوعين القادمين".
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