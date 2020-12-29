بالفيديو - طالب تجارة المفصول يعلن حل أزمته مع جامعة دمنهور: صوتنا وصل

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أعلن الطالب مصطفى شعلان، الصادر قرار من مجلس تأديب كلية التجارة جامعة دمنهور بفصله عام، على خلفية ظهوره في مداخلة تلفزيونية انتقد فيها التكدس والزحام داخل قاعات الدراسة بالجامعة، حل الأزمة.

وقال "شعلان" خلال بث على صفحته على فيسبوك، إنه تقدم صباح اليوم الثلاثاء، بتظلم إلى رئيس الجامعة، الذي استقبله بحفاوة، ووعده بحل الأزمة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتوجه الطالب بالشكر إلى من تضامنوا معه، قائلًا: "شكرًا صوتنا وصل، فيه مسئولين على قدر المسؤولية، والشباب يقدر، دي بلدكم محدش يقدر ياخد حقكم فيها".

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