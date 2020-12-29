ضبط متهمين بالاعتداء على سائق بأسلحة بيضاء في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ضبطت قوات من وحدة مباحث الجمالية، في الدقهلية، اليوم الثلاثاء، سائقين متهمين بالاعتداء على عامل وإصابته بشكل بالغ، بسبب خلافات بينهما، وجرى إحالة الجناة إلى النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة الجمالية من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، بوصول إسلام محي ٢٧عامًا، عامل، ومقيم عزبة " المحطة" دائرة المركز الى مستشفى الجمالية العام مصابًا بجرحين قطعيين بالرأس.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ بالفحص وسؤاله اتهم "ح. خ" ١٩عامًا، سائق توك توك، و"ا. ا" ٢٨عامًا سائق، بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" بحوزة الأول وإحداث إصابته، لوجود خلافات سابقة بينهم.

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.