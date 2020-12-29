صدور بطاقات تفتيش في حقّ عددٍ من الشخصيّات من بينهم محرزية العبيدي، النائبة يمينة الزغلامي توضّح

أكّدت النائبة بالبرلمان عن حركة النهضة، يمينة الزغلامي اليوم، الاثنين 28 ديسمبر 2020، في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنّها "قامت بالاتصال هاتفيا بمديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة التي نفت إتصال محمد الهنتاتي برئاسة الجمهورية".

وأضافت الزغلامي في تدوينتها:

"نفت مديرة الديوان نفيا قطعيا أي إتصال به حول هذه الأكاذيب والأخبار الزائفة، وهي ضد كل ما يروج على صفحات التواصل الاجتماعي زورا وبهتانا ويمكن التثبت في أي موضوع نظرا لإنفتاح رئاسة الجمهورية على عموم التونسيات والتونسيين

أما بالنسبة إلى ترويجه إشاعة صدور بطاقات تفتيش أو إيداع بالسجن لعدة شخصيات من بينهم السيدة الرئيسة محرزية العبيدي، فإنني شرحت للسيدة نادية عكاشة الوضعية الصحية التي تمر بها نائبة الشعب وأنني أحمل المسؤولية القضائية لهذا الشخص في أي ضرر يلحقها أو عائلتها من تشويه وكذب وأكدت مديرة الديوان على رفض رئاسة الجمهورية كل هذه التصرفات، متمنية الشفاء العاجل للسيدة محرزية كما وعدت بالتدخل لوضع حد من هذا الادعاء بالتحدث بإسم رئاسة الجمهورية التونسية أو نقل أخبار كاذبة ونسبتها إليها".