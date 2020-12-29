بيلاروسيا تبدأ المرحلة الأولى من تطعيم السكان ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية بدء المرحلة الأولى من عمليات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الروسي "سبوتنيك V".
باللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا".
وأشار صندوق الاستثمار الروسي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - إلى أن وزارتي الصحة البيلاروسية والروسية والصندوق يعلنون بدء تطعيم سكان بيلاروس
وأصبحت بيلاروس ثاني دولة بعد روسيا تسجل رسميًا لقاح "سبوتنيك V"، وصدرت شهادة تسجيل اللقاح في 21 ديسمبر الجاري.
الصحي سيكونوا أول من يتم تطعيمه، إلى جانب المعلمين والمواطنين الذي تجبرهم ظروف العمل على الاختلاط بالناس، ومن المقرر أن يكون التطعيم على أساس طوعي".
وكان وزير الصحة البيلاروسي دميتري بينيفيتش قد قال: "إن العاملين في القطاع
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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