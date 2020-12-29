استعلام نظام نور للنتائج 1442 يتم البحث عنه في أواخر شهر ديسمبر الجاري، حيث ينتهي الفصل الدراسي الأول 2020 يوم 30/12/2020 الموافق هجرياً 15/6/1442، في جميع الفصول والمراحل الدراسية جميعا، بعد أن أدى الطلبة والطالبات امتحانات نصف العام الدراسي 1442 أون لاين عن طريق اختبارات عن بُعد من الدخول على منصة مدرستي السعودية التي تم تفعيل حساب الطالب عن طريق برنامج أوفيس 365 وتلقى به الدروس أونلاين، ثم الاختبارات في المواد الدراسية.

استعلام نظام نور للنتائج 1442

وصل خبر نظام نور والبحث عنه إلى ترند السعودية لكثرة بحث الطلاب عن كيفية استخراج كشف درجاتهم في المواد الدراسية موقع وزارة التعليم، وعند انتهاء الطلاب من الامتحانات تظهر لهم نتيجة الفصل الدراسي الأول 2020-1442 على حساب الطالب والدخول على نظام نور الالكتروني باسم

المستخدم والهوية الوطنية، وهذا الموقع يستفيد منه المواطن والمقيمين بالسعودية، ويتم استخراج نتائج نور بطريقتين:

الدخول على حساب نور ببيانات الدخول لاسم المستخدم وكلمة المرور

أو الدخول بالتسجيل حساب ولي الأمر واختيار التقارير

[استعلام نظام نور للنتائج 1442 بالخطوات NOOR Results منصة مدرستي حساب الطالب]

استعلام نظام نور للنتائج 1442 بالخطوات NOOR Results منصة مدرستي حساب الطالب

خطوات منصة مدرستي حساب الطالب

ذكرت مصادر أن استخراج شهادة الطلاب ستكون عن طريق نظام نور المركزي، بالدخول على منصة مدرستي بكتابة حساب ولي الأمر، الذي يمكن للطالب بعد رفع الدرجات الحصول على اسعار درجات الفصل الدراسي الأول 2020 وطباعته، ومن منصة مدرستي يمكنكم الدخول على

حساب الطالب أو ولي الأمر ومنه يتم اختيار التقويم، ثم إشعارات الفترة الأولى، ويفتح لكم ملف النتيجة به جميع نتائج الطلاب، يتم تحميله ثم البحث عن نتيجة الطالب

يتم الدخول على منصة مدرستي بخطوات الدخول التي كان يقوم الطالب بها حال تلقي الدروس في المدرسة أونلاين، ويستعلم عن النتائج بكل سهولة دون الذهاب للمدارس التي تمت بالمملكة العربية السعودية هذا العام أونلاين حفاظا على الطلاب من وباء كورونا، وذلك لاستكمال التعليم، وتبدأ أجازة نصف العام يوم الخميس 31/12/2020 الموافق هجرياً 16/5/1442 كما ورد في موقع وزارة التعليم في التقويم الدراسي، وتحدد بداية الدراسة الفصل الدراسي الثاني يوم 17/1/2021 الموافق هجرياً 4/6/1442؛ بذلك يتم الاستعلام عن نتيجة نور المركزي بمجرد رصد النتيجة ورفع كشوف الدجات.