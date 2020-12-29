نظام نور بالسجل المدني ورمز التحقق Edu Wave شهادات الفصل الأول 1442

قدمت وزارة التعليم نظام نور بالسجل المدني 1442 استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط بكل سهولة، هذا بعد نهاية اختبارات الفصل الدراسي الأول الذي بدأت يوم 20 من الشهر الجاري، وفي ظل مرحلة ختام الاختبارات، قام سمو أمير الحدود الشمالية بالاطلاع على سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عن بُعد، ويشيد بدور وزارة التعليم في توفير المنصات بكفاءة وفاعلية عالية، أمثلة ذلك منصة مدرستي التعليمية التي قدمت اختبارات الفصل بالكامل عن بُعد، وتوفر الوزارة الآن نتائج نور بالهويه فقط عبر noorresults، الذي يتم اعتماد الدرجات وشهادات طلبة وطالبات المملكة

العربية السعودية من خلاله.

حرص وزير التعليم علي استمرار النجاح الذي تقدمه الوزارة في عملية التعليم عن بُعد، وتم تفعيل نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج بالهويه 1442 لكافة طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في مختلف المراحل التعليمية، ويمكنكم الاستعلام وفق الخطوات المرفقة إليكم الآن والمتوفرة مع شرح مميز بالفيديو لطباعة إشعار الدرجات.

نتائج الطلاب نظام نور 1442

حرصت الوزارة مع نهاية الاختبارات، تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط بدون

رقم سري، وذلك لسرعة الحصول علي درجات وشهادات طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية في المراحل التعليمية المختلفة، الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية، وقد حقق النظام نجاحاً باهراً في تقديم النتائج دوماً، لهذا نقدم إليكم الآن خطوات مبسطة من أجل استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بالخطوات التوضيحية.

أكد وزير التعليم أن استعلام النتائج برقم الهوية يكون متوفر خلال noor results، الذي يتم تفعيله قبل نهاية فترة العمل خلال الفصل الدراسي الأول والتي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري والأسبوع الحالي.