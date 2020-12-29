رابط نظام نور noor.moe.gov.sa نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية

وفر نظام نور نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية ورمز التحقق للفصل الدراسي الأول، هذا كما عهدنا من وزارة التعليم بعد نهاية فترة الاختبارات النهائية، ويمكنكم استعلام نتائج الطلاب بالسجل المدني عبر noor.moe.gov.sa الموقع الإلكتروني لنور المركزي. أكد وزير التعليم أن النتائج برقم الهوية ستصبح متاحة من خلال حساب ولي أمر جديد، أو عن طريق رابط نور بالهوية فقط كما تعودنا دوماً، وسنضع بين أيديكم الآن خطوات معرفة درجات الطالب بعد نهاية اختبارات منصة مدرستي الفصلية.

نتائج الطلاب 1442 برقم الهوية

قمنا بتوفير الاستعلام عن النتائج في نظام نور بالهوية فقط، ولكن نذكر

لكم ما جاء من وزير التعليم الدكتور ’’حمد آل الشيخ’’، أن عملية التعليم عن بُعد قد لاقت نجاحاً باهراً خلال الفترة الماضية، ومع استمرار التسجيل والدخول لمنصة مدرستي، وصلت نسبة التسجيل إلي 98%، وقد جاءت هذه النسبة تفوق التوقعات بعد أن أعلن السيد الوزير د. آل الشيخ، أن النسبة التي كان يتم العمل عليها هي 70% فقط.

النتيجه برقم الهويه من وزارة التعليم، يوفره لنا موقع نور للنتائج بالسجل المدني وبدون استخدام رقم

سري، وسيمكنكم استعلام الشهادة برقم الهوية الوطنية بكل سهولة وفق الخطوات الآتية.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

يمكنكم استعلام نتائج نظام نور برقم الهويه ورمز التحقق وفق الآتي، كما يمكنكم تطبيق شرح الفيديو التالي له للحصول علي الدرجات كاملة.

يقوم الطالب بدخول رابط نور لنتائج الطلاب، https://noor.moe.gov.sa/Noor.

يتم استخدام الرابط المخصص للهوية فقط، من أجل استعلام النتائج برقم هوية الطالب.

يقوم الطالب بكتابة ’’رقم سجله المدني الخاص به، وإدخال رمز التحقق الظاهر أمامه’’.

يتم بالأخير الضغط علي بحث، ويستخرج شهادة الفصل الدراسي الأول.